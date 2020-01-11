НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Меркель посетит Москву ради разговора с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
165 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Единственной целью поездки канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву являются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен.

Сопровождать Меркель будет глава МИД Германии Хайко Маас, никаких других встреч у министра иностранных дел не запланировано. Единственный пункт программы рабочего визита канцлера ФРГ — переговоры с Путиным и российской делегацией, пишет РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутина включили в список знаковых фигур десятилетия

Меркель и Маас прибудут в Москву в субботу около 14.30 по московскому времени, после переговоров состоится совместная пресс-конференция. Затем канцлер Германии и глава внешнеполитического ведомства ФРГ отправятся в Берлин.

Ожидается, что Путин и Меркель обсудят ситуацию в Ливии, где ФРГ прилагает все усилия для нормализации обстановки в этой ближневосточной стране в рамках так называемого Берлинского процесса. Также будет обсуждаться возможность гуманитарной помощи Сирии.

Еще одной темой для обсуждения станет ситуация на Украине. Наверняка стороны поднимут тему противостояния Ирана и США, политологи предполагают, что канцлер ФРГ собирается донести до российского президента позицию правительства Германии в отношении иранского кризиса.

Еще по теме
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
Конгресс ограничил право Трампа на применение военной силы
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
Россия самостоятельно достроит «Северный поток-2»
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
•
Меркель посетит Москву ради разговора с Путиным
•
Курс доллара установил двухлетний рекорд
•
Российский корабль перехватил эсминец США
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Сибирь 11.01.2020 12:07
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
Сибирь 10.01.2020 19:14
Мальчик на Алтае помог женщине с ребенком и получил миллион
Сибирь 10.01.2020 18:59
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
Сибирь 10.01.2020 17:44
Самое популярное
НЛО засняли в Новокузнецке
4827
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4615
Иран разбомбил американскую военную базу
3825
Nokia возродит легендарный телефон
3594
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
•
Меркель посетит Москву ради разговора с Путиным
•
Курс доллара установил двухлетний рекорд
•
Российский корабль перехватил эсминец США
Подробности
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
•
Мальчик на Алтае помог женщине с ребенком и получил миллион
•
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
•
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
•
Глава Приангарья попросил об усилении охраны на «Усольехимпроме»
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
70
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
49
Россия бросит вызов морским державам
43
Топ комментариев

Очаков

Главное памперсами их хорошенько обеспечьте.

Nik3316

во уже признаем наличие ракеты, а не фотошопа... идешь на поправку))

Бухарин

Я так понимаю, США создает свои террористические ячейки, основная задача которых будет устранение неугодных...

mosquito__2010

Смотри ка ракета даже еще не попала никуда на ролике а у двоих сверху уже бомбануло . Оттак гиперзвук...

ponhik78

Мы в Сирии официально. А вот США...