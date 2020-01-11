Меркель посетит Москву ради разговора с Путиным

Единственной целью поездки канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву являются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен.

Сопровождать Меркель будет глава МИД Германии Хайко Маас, никаких других встреч у министра иностранных дел не запланировано. Единственный пункт программы рабочего визита канцлера ФРГ — переговоры с Путиным и российской делегацией, пишет РИА Новости.



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Меркель и Маас прибудут в Москву в субботу около 14.30 по московскому времени, после переговоров состоится совместная пресс-конференция. Затем канцлер Германии и глава внешнеполитического ведомства ФРГ отправятся в Берлин.

Ожидается, что Путин и Меркель обсудят ситуацию в Ливии, где ФРГ прилагает все усилия для нормализации обстановки в этой ближневосточной стране в рамках так называемого Берлинского процесса. Также будет обсуждаться возможность гуманитарной помощи Сирии.

Еще одной темой для обсуждения станет ситуация на Украине. Наверняка стороны поднимут тему противостояния Ирана и США, политологи предполагают, что канцлер ФРГ собирается донести до российского президента позицию правительства Германии в отношении иранского кризиса.