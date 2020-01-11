Самую богатую россиянку нашли в Африке

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш с рождения имеет российское гражданство, сообщила пресс-служба МВД России. Состояние дочери экс-президента Анголы оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

«Указанная персона не получала гражданство России, так как оно у нее было изначально», — говорится в сообщении ведомства. При этом ранее СМИ распространили информацию о том, что она получила российское гражданство на фоне начатого против нее в Анголе разбирательства.

Власти Анголы начали расследование в отношении Изабель душ Сантуш в конце прошлого года. Ее подозревают в сомнительных операциях, которые обошлись государственному бюджету в сумму более 1 миллиарда долларов.

Изабель душ Сантуш в 2016–2017 годах возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы Sonangol, а после увольнения с этой должности покинула страну. Сейчас она перебралась на постоянное место жительство в Дубай.



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Начатое против нее расследование женщина назвала «политически мотивированной охотой на ведьм» со стороны президента Анголы Жоау Лоуренсу, он якобы пытается уничтожить «наследие» ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил страной на протяжении 38 лет.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. На тот момент ее отец был ангольским революционером, в 1979 году он стал президентом Анголы.

Сейчас состояние Изабель душ Сантуш по данным Forbes составляет 2,2 миллиарда долларов, что делает ее самой богатой женщиной Африки. Более того, она одновременно является самой богатой россиянкой, в прошлом году самой богатой женщиной являлась Елена Батурина с состоянием 1,2 миллиарда долларов.