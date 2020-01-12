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Сериал «Про Веру»: чем обернется план мести?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Показ нового сериала «Про Веру» стартует на Первом канале с 13 января. Остросюжетная драма рассказывает о судьбе девушки, которой пришлось пережить потерею близких, предательство в любви и тюрьму, после чего у героини остается только одно — желание мстить обидчикам.

В центре сюжета девушка Вера, после смерти родителей она должна позаботиться о младшем брате и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Вера влюбляется в бизнесмена Максима, который готов изменить ее жизнь. Но и тут судьба наносит удар — любимый решает за счет Веры свои криминальные дела, и она оказывается фигуранткой уголовного дела о крупном мошенничестве.

Сериал «Про Веру» стартует на Первом канале с 13 января и будет выходить по будням в 21.30.

Вера оказывается за решеткой. В колонии она не может думать ни о чем, кроме мести. Девушка разрабатывает сложные схемы, главная цель которых — не оставить в живых ни Максима, ни его подельников. К моменту освобождения Веры у каждого из обидчиков семьи и сложившиеся жизнь, которые она и начинает хитроумно разрушать... 

«Это фильм о хороших людях, которые совершают плохие поступки. Это история о патологической страсти, о людях, которые решили уничтожить друг друга, причем не только морально», — сказал о своем сериале режиссер Евгений Семенов.

О героях

Главную роль в сериале сыграла актриса Вера Панфилова, известная как дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. Ранее она появлялась на экране в сериалах «Метод», «Петр Лещенко. Все, что было…», «Лучше, чем люди», в фильме «Гуляй, Вася!».

«Я совершенно не волновалась и не изводила себя вопросом: "Возьмут или нет?". Как сказала однажды моя приятельница, "титры написаны на небесах", так что я спокойно принимаю и утверждения, и отказы. На съемочной площадке не пришлось осваивать ничего нового. Машину водить давно умею, да и стреляю неплохо. Раньше мы с папой часто ходили в тир, так что "десяточки" легко выбиваю», — рассказала Панфилова о своей роли.

Вторая главная роль у Владислава Новицкого — это первая ключевая роль актера. «Мой герой наивен. Он любит одну девушку и хочет, чтобы она была счастлива. И для этого старается добыть как можно больше денег, чтобы баловать ее дорогими подарками», — описал свое амплуа Новицкий.

Роль бизнесмена Максима, встреча с которым стала роковой для главной героини, исполнил Даниил Страхов, знакомый по сериалам «Бедная Настя», «Знахарь». 

Также в сериале снялись Артур Ваха («Тест на беременность», «Зеленый фургон»), Игорь Скляр («Диверсант 2: Конец войны»), «Научи меня жить»), Денис Синявский («Убойная сила», «Империя под ударом») и другие известные артисты.

Актерам пришлось поучаствовать во множестве экшн-сцен: герои бегали по крышам, падали с Дворцового моста, купались в ледяной воде Финского залива. Большинство этих сцен исполняли каскадеры, но стрелять Вере Панфиловой, Артуру Вахе и Владиславу Новицкому пришлось самим. Актеры тренировались в стрелковом клубе, а Новицкому даже пришлось поправиться и провести несколько месяцев в спортзале, чтобы набрать мышечную массу.

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domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

zotamok

Молодцы. Нашли волю признать. Не то, что украинцы, которые над Крымом наш ТУ-154 сбили.

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.

zotamok

и вообще не понятно как ему могли доверить оружие, если его по лицу видно, что он неадекватен. И непонятно...