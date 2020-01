Геймеры назвали лучшую игру десятилетия

Пользовательский рейтинг лучших игр последнего десятилетия опубликовал агрегатор рецензий Metacritic. Первое место в топе получила игра The Last of Us.

Боевик, который является эксклюзивом для консоли PlayStation и вышел в 2013 году, получил наивысший бал по отзывам геймеров. На втором месте — The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая была выпущена в 2017 году для приставок Nintendo Switch и Wii U.

Также в тройке боевик The Witcher 3: Wild Hunt, который был создан по мотивам серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского. Игра вышла в 2015 году для ПК. В десятку лучших вошли Red Dead Redemption 2, Mass Effect 2, Bloodborne, The Elder Scrolls V: Skyrim, God of War , Grand Theft Auto V и Dark Souls.

Ранее Metacritic опубликовал список лучших игр десятилетия, составленный на основе оценок критиков. Тогда первое место заняла игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild.