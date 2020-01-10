Женщина очнулась во время собственных похорон

Признанная врачами умершей женщина пришла в себя во время похорон, инцидент произошел в индийском штате Карнатака.

Малату Чаугули доставили в местную больницу с сильным жаром, спустя несколько часов она потеряла сознание. У врачей не получилось реанимировать пациентку, и они констатировали ее смерть, пишет The Hindu.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мужчина «воскрес» во время похорон

После получения всех бумаг родственники Чаугули забрали тело домой и начали готовиться к похоронам. Тело при этом положили перед входом в дом, чтобы все желающие могли проститься с ней.

Через некоторое время женщина открыла глаза и приподнялась, напугав окружающих. Оказалось, что все это время она находилась в коме, а действия медиков оказались полностью ошибочными.