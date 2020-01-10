США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией

США перебросят специальные боевые части на острова Тихого океана, их главной задачей станет нейтрализация возможностей вооруженных сил Китая и России.

Такие элитные подразделения смогут проводить кибератаки и информационную борьбу, а также наносить удары по морским и наземным целям с помощью гиперзвуковых ракет и других видов дальнобойного высокоточного оружия, передает Bloomberg.



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Размещение на Тихом океане новых армейских частей будет сопровождаться укреплением сотрудничества с Национальным управлением военно-космической разведки США, благодаря чему спецподразделения смогут оперативно получать данные спутников.

Появление на островах наземных частей позволит «пробить дыру» в обороне Китая, а также обесценят инвестиции России в Азии, отмечают эксперты, так как ВМС и ВВС США получат стратегическое преимущество.

Такой шаг соответствует планам главы Пентагона Марка Эспера, который планирует переброску сил на Тихий океан из Европы и Африки для усиления военных возможностей США в противостоянии с Китаем и Россией, указывает издание.