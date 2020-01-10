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ФСБ уволила снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Руководство ФСБ уволило из центрального аппарата 16 сотрудников, которые вели съемку на смартфоны во время стрельбы на Лубянке в конце декабря.

Уволенные — сотрудники Управления «П» службы экономической безопасности ФСБ, курирующие оперативное сопровождение уголовных дел о преступлениях на стратегически важных предприятиях промышленности, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

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Решение было принято после внутренней проверки. По словам источника, формальная претензия к оперативникам заключалась в использовании личных смартфонов внутри здания ФСБ, которые они должны были выключить на входе.

Отмечается, что в число уволенных сотрудников попали силовики с «хорошими должностями». Некоторые из них просто снимали видео инцидента и пересылали его в WhatsApp. Записи в итоге частично попали в СМИ.

Житель Подмосковья Евгений Манюров вечером 19 декабря напал на здание ФСБ, убив двух силовиков. Также в ходе стрельбы в центре города были ранены еще пять человек. Сам стрелок был ликвидирован ответным огнем.

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