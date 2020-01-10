ФСБ уволила снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Руководство ФСБ уволило из центрального аппарата 16 сотрудников, которые вели съемку на смартфоны во время стрельбы на Лубянке в конце декабря.
Уволенные — сотрудники Управления «П» службы экономической
безопасности ФСБ, курирующие оперативное сопровождение уголовных дел о
преступлениях на стратегически важных предприятиях промышленности, пишет РБК со
ссылкой на собственные источники.
Решение было принято после внутренней проверки. По словам источника, формальная претензия к оперативникам заключалась в использовании личных смартфонов внутри здания ФСБ, которые они должны были выключить на входе.
Отмечается, что в число уволенных сотрудников попали силовики с «хорошими должностями». Некоторые из них просто снимали видео инцидента и пересылали его в WhatsApp. Записи в итоге частично попали в СМИ.
Житель Подмосковья Евгений Манюров вечером 19 декабря напал на здание ФСБ, убив двух силовиков. Также в ходе стрельбы в центре города были ранены еще пять человек. Сам стрелок был ликвидирован ответным огнем.