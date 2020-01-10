Авто победителя «Дакара» Николаева вышло из строя

Двигатель на машине Эдуарда Николаева, победителя ралли-марафона «Дакар» 2019 года, окончательно вышел из строя, экипаж будет эвакуирован из пустыни, сообщается на сайте команды «КАМАЗ-мастер».

В четверг по ходу этапа экипаж Николаева задержался на продолжительное время из-за неполадок с двигателем. Была заменена прокладка блока цилиндров двигателя и произведен сложный ремонт.

Сразу после заезда на бивуак экипаж Николаева стартовал на спецучастке шестого этапа, но на пяти работающих цилиндрах. Двигатель окончательно вышел из строй на 33 километре спецучастка в пятницу.

«Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения», — говорится в сообщении команды.

Экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато. Руководство команды направило автомобиль техпомощи для их эвакуации.

Николаев ранее побеждал на «Дакаре» в качестве механика в составе экипажа Владимира Чагина в 2010 году, а также как пилот в 2013, 2017, 2018 и 2019 годах.