Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске

Следователи раскрыли дело пропавшей десять лет назад 14-летней девочки в Красноярском крае, ее изнасиловал и убил родной брат, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, в июне 2010 года девушка пила алкоголь рядом с домом своего 25-летнего родного брата в поселке Березовка. Затем она и брат зашли в дом, где мужчина сначала изнасиловал девушку, а затем перемотал ее тело скотчем. Девушка задохнулась. Он спрятал ее тело и залил его бетоном.

Обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, говоря о том, спрятал тело убитой в торфяных ямах за поселком. Но при обследовании подполья с помощью георадара были получены данные о том, что там может быть захоронено тело и при раскопке обнаружены останки девушки. Обвиняемый арестован по обвинению в убийстве, ему грозит до пожизненного лишения свободы.