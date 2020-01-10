НАВЕРХ

Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
319 0
Фото: © Sibnet.ru

Следователи раскрыли дело пропавшей десять лет назад 14-летней девочки в Красноярском крае, ее изнасиловал и убил родной брат, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, в июне 2010 года девушка пила алкоголь рядом с домом своего 25-летнего родного брата в поселке Березовка. Затем она и брат зашли в дом, где мужчина сначала изнасиловал девушку, а затем перемотал ее тело скотчем. Девушка задохнулась. Он спрятал ее тело и залил его бетоном.

Обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, говоря о том, спрятал тело убитой в торфяных ямах за поселком. Но при обследовании подполья с помощью георадара были получены данные о том, что там может быть захоронено тело и при раскопке обнаружены останки девушки. Обвиняемый арестован по обвинению в убийстве, ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Киев похвастался самым выгодным контрактом с Россией
•
Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате
•
Новые долларовые миллиардеры появились в России
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
Сибирь 10.01.2020 19:14
Мальчик на Алтае помог матери с ребенком и получил миллион
Сибирь 10.01.2020 18:59
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
Сибирь 10.01.2020 17:44
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
Сибирь 10.01.2020 16:23
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
7149
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
5096
НЛО засняли в Новокузнецке
4450
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4278
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Киев похвастался самым выгодным контрактом с Россией
•
Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате
•
Новые долларовые миллиардеры появились в России
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
103
Путин запустил «Турецкий поток»
64
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Россия бросит вызов морским державам
41
Топ комментариев

Evgenex

Что-то недоразвили ситуацию...... а этот комплекс «Тор — М1» был доставлен в Иран спецрейсом прямо из...

Uynachalnica

Ты на меня не кивай, что сам делаешь, скажи?! Или так лишь бы ляпнуть?

olegsbeglov

Ранее организаторы лотереи ловились на использовании актеров как "победителей". А также розыгрыш показывали...

Uynachalnica

Далеко за 60, плюс, инвалид с 1995-го. Мог бы догадаться, если я про Афган и Чернобыль рассказывал.

SpideRus

Может хватит бросать вызовы! Может начнем жизнь россиян налаживать?