Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате

Правительственная комиссия в Казахстане определила предварительную причину крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой в конце декабря, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна», — приводит РИА Новости слова Скляра.

Он сообщил также, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно выделяли земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для строительства жилья и личных подсобных хозяйств. По этим фактам антикоррупционная служба по Алматинской области проводит расследование.

Как отметил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко, полное расследование причин аварии может занять продолжительное время. «Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда и более года», — пояснил он на брифинге в Нур-Султане.

Самолет Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным жилым домом. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air.