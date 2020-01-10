НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате

Источник:
РИА Новости
326 0
Фото: © КЧС Казахстана

Правительственная комиссия в Казахстане определила предварительную причину крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой в конце декабря, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна», — приводит РИА Новости слова Скляра.

Он сообщил также, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно выделяли земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для строительства жилья и личных подсобных хозяйств. По этим фактам антикоррупционная служба по Алматинской области проводит расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМеста и одежда: как спастись в авиакатастрофе?

Как отметил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко, полное расследование причин аварии может занять продолжительное время. «Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда и более года», — пояснил он на брифинге в Нур-Султане.

Самолет Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным жилым домом. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air.

Еще по теме
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
Опубликовано видео возможного поражения лайнера в Иране
Женщина в Бурятии избила врачей скорой помощи за плохое поведение
Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Киев похвастался самым выгодным контрактом с Россией
•
Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате
•
Новые долларовые миллиардеры появились в России
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
Сибирь 10.01.2020 19:14
Мальчик на Алтае помог матери с ребенком и получил миллион
Сибирь 10.01.2020 18:59
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
Сибирь 10.01.2020 17:44
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
Сибирь 10.01.2020 16:23
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
7149
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
5096
НЛО засняли в Новокузнецке
4450
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4278
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Киев похвастался самым выгодным контрактом с Россией
•
Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате
•
Новые долларовые миллиардеры появились в России
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
•
Мальчик на Алтае помог матери с ребенком и получил миллион
•
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
•
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
•
Глава Приангарья попросил об усилении охраны на «Усольехимпроме»
•
Облаву на снюсы устроили в Сибири
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
103
Путин запустил «Турецкий поток»
64
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Россия бросит вызов морским державам
41
Топ комментариев

Evgenex

Что-то недоразвили ситуацию...... а этот комплекс «Тор — М1» был доставлен в Иран спецрейсом прямо из...

Uynachalnica

Ты на меня не кивай, что сам делаешь, скажи?! Или так лишь бы ляпнуть?

olegsbeglov

Ранее организаторы лотереи ловились на использовании актеров как "победителей". А также розыгрыш показывали...

Uynachalnica

Далеко за 60, плюс, инвалид с 1995-го. Мог бы догадаться, если я про Афган и Чернобыль рассказывал.

SpideRus

Может хватит бросать вызовы! Может начнем жизнь россиян налаживать?