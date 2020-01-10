Новые долларовые миллиардеры появились в России

Сразу два новых долларовых миллиардера появились в России, богачами официально стали основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

Состояние каждого из бизнесменов превысило миллиард долларов после того, как американский фонд Insight Partners договорился о покупке Veeam, пишет Forbes. Общая сумма сделки составила 5 миллиардов долларов.

Veeam Software разрабатывает различные продукты в области резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения. Компания была основана Тимашевым и Бароновым в 2006 году.

После сделки россияне покинут совет директоров Veeam, а сама компания станет американской, ее штаб-квартиру перенесут в США. Весной 2019 года состояния Тимашева и Баронова оценивалось экспертами в 700 миллионов долларов.