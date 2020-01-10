Apple автоматически отсканирует все фотографии пользователей

Apple начала сканировать все фотографии, загруженные в облачное хранилище iCloud, для проверки жестокого обращения с детьми, в том числе сексуального насилия над ними, сообщил старший директор компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.
Для проверки компания использует технологию сопоставления
изображений, которая автоматически сравнивает электронные «слепки» всех
загруженных изображений с уже имеющимися в базе, передает The Daily Telegraph.
Все подозрительные снимки изучаются индивидуально. Если специалист обнаружен запрещенный контент, пользователя заблокируют. При этом неясно, будут ли фотографии передаваться в правоохранительные органы.
Соответствующие изменения в политику конфиденциальности компания внесла в конце декабря 2019 года. Компания не объявляла отдельно об этом, соответствующие пояснения прозвучали только сейчас.