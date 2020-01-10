Hubble обнаружил маленькие сгустки темной материи

Гравитационное линзирование помогло космическому телескопу Hubble обнаружить самые маломассивные скопления темной материи, масса которых пять-шесть порядков ниже массы крупной галактики, например, Млечного Пути, говорится в материалах на съезда Американского астрономического общества.

С помощью космического телескопа Hubble американские астрономы под руководством Анны Ниренберг из Лаборатории реактивного движения NASA детально рассмотрели восемь квазаров, свет которых был искажен гравитационным линзированием: преломляющим телом был невидимый сам по себе объект с массой порядка 108 солнечных и меньше, приводит N+1 материалы съезда.

Объекты для наблюдения были выбраны из каталогов таким образом, чтобы их свет формировал конфигурацию креста Эйнштейна, то есть четыре отдельных источника, — так происходит только в случае очень близкого попадания преломляющего объекта на луч зрения. Это позволило с высокой точностью определить массу и размер искажающего свет тела.

При анализе ряда астрономических наблюдений с учетом только известных физических законов могут возникать несоответствия. Для их объяснения выдвигают теории, которые называются моделями темной материи. Большинство из них предполагает, что темная материя — компонент Вселенной, состоящий из частиц без электромагнитного взаимодействия. В таком случае частицы темной материи могут формировать сгустки — подобно тому, как обычная материя собирается в галактики.

Многие предложенные варианты темной материи дают одинаковые предсказания для величин, которые сейчас можно проверить достоверно: например, параметры галактической эволюции. Отличить их можно, например, при помощи поиска маломассивных объектов из темной материи. Пока что у астрономов, однако, данных для этого недостаточно.

Обнаруженные малые массы скоплений уже делают модели теплой темной материи маловероятными, так как в них предполагаются достаточно высокие скорости частиц, не позволяющие формироваться небольшим структурам. При этом их существование не запрещено в рамках стандартной модели холодной темной материи, частицы которой должны обладать достаточно высокими массами и небольшими скоростями по сравнению со светом.

Ранее астрономы показали, что модель сверхтекучей темной материи не выдерживает проверку Млечным Путем — она предсказывает слишком высокие скорости звезд поперек диска Галактики, хоть правильно воспроизводит параметры их движения внутри диска.