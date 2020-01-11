Фильм дня: «Стажер» с Хэтэуэй и Де Ниро

В центре сюжета 70-летний вдовец Бен Уитакер (Роберт Де
Ниро), который решил провести пенсию с пользой. По специальной программе он
нанимается на работу в интернет-магазин в качестве стажера.
Продвинутый
пенсионер быстро становится любимцем всех молодых сотрудников компании. Однако, чтобы
подружиться с начальницей Джулс Остин (Энн Хэтэуэй), ему требуется больше
времени и терпения. В итоге он преодолевает все трудности и превращается в настоящего друга и наставника для
молодежи.
Де Ниро превосходно воплощает образ спокойного и мудрого
мужчины, познавшего жизнь. Он не ограничен рамками своих знаний и постоянно
готов изучать что-то новое. Глядя на него, нельзя поверить в существование
старости. В свою очередь, у молодой героини Хэтэуэй полно хлопот и переживаний,
которые не дают ей по-настоящему насладиться жизнью.
Добрая комедия придется по душе семейной компании, в ней
есть выстраданная любовь, настоящая дружба и искренние эмоции. Это и не
удивительно, ведь режиссер Нэнси Майерс точно знает, как вызвать чувства у
зрителя. Это она доказала в фильмах «Чего хотят женщины», «Отпуск по обмену», «Ловушка
для родителей». Рейтинг фильма на IMDb: 7.10.