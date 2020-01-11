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Фильм дня: «Стажер» с Хэтэуэй и Де Ниро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма
Комедийная мелодрама «Стажер» описывает проблему взаимопонимания поколений, но подано это в весьма мягкой и приятной для просмотра форме.

В центре сюжета 70-летний вдовец Бен Уитакер (Роберт Де Ниро), который решил провести пенсию с пользой. По специальной программе он нанимается на работу в интернет-магазин в качестве стажера.

Продвинутый пенсионер быстро становится любимцем всех молодых сотрудников компании. Однако, чтобы подружиться с начальницей Джулс Остин (Энн Хэтэуэй), ему требуется больше времени и терпения. В итоге он преодолевает все трудности и превращается в настоящего друга и наставника для молодежи.  

Де Ниро превосходно воплощает образ спокойного и мудрого мужчины, познавшего жизнь. Он не ограничен рамками своих знаний и постоянно готов изучать что-то новое. Глядя на него, нельзя поверить в существование старости. В свою очередь, у молодой героини Хэтэуэй полно хлопот и переживаний, которые не дают ей по-настоящему насладиться жизнью.

Добрая комедия придется по душе семейной компании, в ней есть выстраданная любовь, настоящая дружба и искренние эмоции. Это и не удивительно, ведь режиссер Нэнси Майерс точно знает, как вызвать чувства у зрителя. Это она доказала в фильмах «Чего хотят женщины», «Отпуск по обмену», «Ловушка для родителей». Рейтинг фильма на IMDb: 7.10.



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Топ комментариев

Nik3316

во уже признаем наличие ракеты, а не фотошопа... идешь на поправку))

Очаков

Главное памперсами их хорошенько обеспечьте.

zahar771

Не вымерли, не исчезли, а выжраны

bars53

хватит попрашайничать - пора платить

Plaguer

А какие цены должны быть для суверенного государства которое даже Крым и ЮО с Абхазией не признало?