НАВЕРХ

Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фото: Florstein (WikiPhotoSpace) / CC BY-SA 4.0

Следователи проводится проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, на его борту были дети, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

В пятницу в 20 километрах от поселка Сындасско Красноярского края из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании АО «КрасАвиа».

«Воздушное судно совершало полет по маршруту Сындасско — Хатанга, на борту находилось три члена экипажа и 14 пассажиров, среди которых 12 детей и двое сопровождающих лиц. Вследствие инцидента экипажем вертолета принято решение о посадке», — говорится в сообщении.

Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Красноярск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате
•
Apple автоматически отсканирует все фотографии пользователей
•
Компании станут штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
Сибирь 10.01.2020 17:44
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
Сибирь 10.01.2020 16:23
Глава Приангарья попросил об усилении охраны на «Усольехимпроме»
Сибирь 10.01.2020 15:22
Облаву на снюсы устроили в Сибири
Сибирь 10.01.2020 14:44
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
7098
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
5062
НЛО засняли в Новокузнецке
4408
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4247
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Представлена основная версия крушения самолета в Алма-Ате
•
Apple автоматически отсканирует все фотографии пользователей
•
Компании станут штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
103
Путин запустил «Турецкий поток»
61
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Россия бросит вызов морским державам
40
Топ комментариев

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

Uynachalnica

Ты на меня не кивай, что сам делаешь, скажи?! Или так лишь бы ляпнуть?

-Керя-

Сколько актрисе отстегнут расскажут..

Uynachalnica

Далеко за 60, плюс, инвалид с 1995-го. Мог бы догадаться, если я про Афган и Чернобыль рассказывал.

Evgenex

Что-то недоразвили ситуацию...... а этот комплекс «Тор — М1» был доставлен в Иран спецрейсом прямо из...