Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей

Следователи проводится проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, на его борту были дети, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

В пятницу в 20 километрах от поселка Сындасско Красноярского края из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании АО «КрасАвиа».

«Воздушное судно совершало полет по маршруту Сындасско — Хатанга, на борту находилось три члена экипажа и 14 пассажиров, среди которых 12 детей и двое сопровождающих лиц. Вследствие инцидента экипажем вертолета принято решение о посадке», — говорится в сообщении.

Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.