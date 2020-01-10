ГОСТ для жевательного табака ввели в России

ГОСТ для жевательного табака впервые приняли в России, документ вступил в силу с января 2020 года, его текст опубликован на портале правовой информации.

В тексте документа прописаны основные требования к упаковке и составляющим изделия. Так, в состав жевательного табака могут входить глицерин, табачное сырье, пропиленглиголь, пищевая соль и натрий двууглекислый.

На упаковке изделия должна быть информация о производителе и составе табака, указана маркировка «18+» и предупредительная надпись о вреде табачного изделия. Слова «Табачное изделие вредит вашему здоровью» должны находиться в рамке черного цвета.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Облаву на снюсы устроили в Сибири

Разработчиком стандарта выступил Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий. Основной задачей нового документа является введение законодательных различий между жевательным табаком и снюсом.

Отмечается, что по способу употребления и упаковке снюс схож с жевательным табаком. Законодатели в последнее время пытаются бороться со снюсом, который популярен в Северной Европе. В частности, Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете на продажу снюса.