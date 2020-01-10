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ГОСТ для жевательного табака ввели в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГОСТ для жевательного табака впервые приняли в России, документ вступил в силу с января 2020 года, его текст опубликован на портале правовой информации.

В тексте документа прописаны основные требования к упаковке и составляющим изделия. Так, в состав жевательного табака могут входить глицерин, табачное сырье, пропиленглиголь, пищевая соль и натрий двууглекислый.

На упаковке изделия должна быть информация о производителе и составе табака, указана маркировка «18+» и предупредительная надпись о вреде табачного изделия. Слова «Табачное изделие вредит вашему здоровью» должны находиться в рамке черного цвета.

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Разработчиком стандарта выступил Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий. Основной задачей нового документа является введение законодательных различий между жевательным табаком и снюсом.

Отмечается, что по способу употребления и упаковке снюс схож с жевательным табаком. Законодатели в последнее время пытаются бороться со снюсом, который популярен в Северной Европе. В частности, Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете на продажу снюса.

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Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

Uynachalnica

Ты на меня не кивай, что сам делаешь, скажи?! Или так лишь бы ляпнуть?

-Керя-

Сколько актрисе отстегнут расскажут..

Uynachalnica

Далеко за 60, плюс, инвалид с 1995-го. Мог бы догадаться, если я про Афган и Чернобыль рассказывал.

Evgenex

Что-то недоразвили ситуацию...... а этот комплекс «Тор — М1» был доставлен в Иран спецрейсом прямо из...