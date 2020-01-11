НАВЕРХ

Томские ученые разработали «ловца» водорода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Новые сенсоры на основе широкодоступного оптического волокна в перспективе можно будет использовать для обнаружения утечек взрывоопасного водорода, сообщается на сайте ТПУ.

Разработкой занимались ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Университета химии и технологии Праги. У новых сенсоров больше преимуществ, чем у аналогичных способов детектирования молекул водорода. Например, они многоразовые, дешевые, работают дистанционно.

Водород считается одним из перспективных альтернативных источников энергии, но его применение затруднено, в том числе и тем, что в смеси с кислородом или воздухом он взрывоопасен. Смешение с воздухом возможно, например, в случае утечки водорода из резервуара, где он хранится.

Сейчас молекулы водорода детектируют с помощью различных способов, в том числе с использованием электронных сенсоров, хотя они являются потенциальным источником искры.

«Мы обратили свое внимание на оптическое волокно. Это простой и коммерчески доступный материал. При этом можно максимально удалить сенсор от места детектирования, так как оптоволокно легко позволяет передавать информацию на большие расстояния. Сенсор может размещаться в двигателе машины, работающей на водороде, или в месте заправки, а в кабине может быть индикатор утечки», — описал работу сенсора доцент ТПУ Павел Постников.

Томск #Наука
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Топ комментариев

Nik3316

во уже признаем наличие ракеты, а не фотошопа... идешь на поправку))

Очаков

Главное памперсами их хорошенько обеспечьте.

zahar771

Не вымерли, не исчезли, а выжраны

bars53

хватит попрашайничать - пора платить

Plaguer

А какие цены должны быть для суверенного государства которое даже Крым и ЮО с Абхазией не признало?