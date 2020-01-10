Глава Приангарья попросил об усилении охраны на «Усольехимпроме»

Территория бывшего предприятия Усольехимпром, на которой остались токсичные отходы, должна находиться под постоянным контролем. Доступ должен быть исключен для всех посторонних лиц, заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Эта территория, должна быть постоянно на контроле. В первую очередь, нам нужно разработать комплекс мероприятий, который позволит минимизировать последствия некогда работающего здесь предприятия, а еще лучше — исключить их», — цитирует пресс-служба областного правительства Кобзева.



В декабре прошлого года была создана межведомственная рабочая группа по вопросам ликвидации ЧС на территории промплощадки ООО «Усольехимпром». Но до начала ликвидации отходов на территории нужно усилить охрану, добавил руководитель региона.

#Гео Байкальский Чернобыль, или Что случилось на Усольехимпроме

Необходимо определить границы внутреннего периметра. Доступ должен быть исключен для посторонних лиц, каждый опасный объект необходимо оградить и усилить патрулирование.



«Необходимо донести до населения еще раз информацию, что эта территория опасна и закрыта для посещения. Мы информируем граждан, что здесь есть объекты, которые могут привести к экстренной эвакуации. В рамках этого мы проведем в плановом порядке тренировочную эвакуацию», — подытожил врио губернатора Приангарья.



«Усольехимпром» основали в 1936 году. Это было крупнейшее за Уралом предприятие по производству хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода, азота, лаков и эмалей, бытовой химии. В 1998 году приостановил работу цех ртутного электролиза, а в 2017 году предприятие окончательно обанкротилось.

На территории остались сотни тонн ядовитых отходов. Уровень предельно допустимых концентраций вредных веществ превышен примерно в 200 раз.