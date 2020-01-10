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Вратарь «Нэшвилла» забил шайбу броском через все поле

Источник:
Sibnet.ru
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Вратарь команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз», финн Пекка Ринне поразил пустые ворота соперника броском через все поле. Это произошло впервые с 2013 года.

Встреча «Нэшвилла» и «Чикаго» завершилась победой первого со счетом 5:2. Последнюю шайбу забил голкипер Ринне, отправив ее в пустые ворота, так как «Чикаго» в концовке снял вратаря.

37-летний Ринне стал седьмым вратарем за всю историю НХЛ, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам, и 12-вратарем, отметившимся забитой шайбой. Последний раз такой случай произошел в лиге в 2013 году.

Ринне играет в НХЛ с 2005 года, в составе сборной Финляндии становился серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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