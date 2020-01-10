НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликовано видео возможного поражения лайнера в Иране

Источник:
НТВ
332 9

Газета The New York Times опубликовала видео, на котором якобы зафиксирован момент поражения иранской ракетой украинского пассажирского самолета Boeing у Тегерана.

На кадрах можно увидеть лишь короткую вспышку, удаляющуюся горящую точку, а также слышен звук взрыва, который доносится через несколько секунд.

Анализ видео подтвердил, что оно было снято недалеко от траектории полета самолета, вылетевшего из аэропорта Тегерана, приводит НТВ материал NYT. «На видео запечатлена вспышка после попадания ракеты в самолет, но лайнер не взорвался и продолжал лететь в течение нескольких минут, повернув обратно к аэропорту», — пишет издание.

Ранее о том, что самолет могла случайно сбить иранская ракета, заявил премьер-министр Канады Джастина Трюдо. По его словам, Оттава располагает данными, которые подтверждают эту версию.

Спецслужбы США также заявили, что причиной крушения украинского лайнера в Иране могло стать попадание ракеты класса «земля — воздух». По данным разведки, иранские силы ПВО якобы приняли пассажирский Boeing за американский военный самолет и открыли по нему огонь. Об этом на специальном брифинге заявил Дональд Трамп, добавив, что Вашингтон располагает доказательствами этой версии.

Власти Ирана обнародовали предварительные итоги расследования и заявили, что возгорание двигателя самолета произошло из-за технической неисправности. Сразу после заявлений Трюдо иранский МИД попросил Канаду поделиться информацией. Правительство исламской республики также обратилось к компании Boeing с просьбой отправить своего специалиста для расследования катастрофы.

Еще по теме
Женщина в Бурятии избила врачей скорой помощи за плохое поведение
Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае
Российская фигуристка сорвалась с высоты на репетиции открытия ЮОИ
СК проверят врачей Алтая после смерти женщины перед Новым годом
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Опубликовано видео возможного поражения лайнера в Иране
•
Компании станут штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ
•
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Приангарья попросил об усилении охраны на «Усольехимпроме»
Сибирь 10.01.2020 15:22
Облаву на снюсы устроили в Сибири
Сибирь 10.01.2020 14:44
«ИрАэро» потребовал от производителя SSJ 100 возместить 2 млрд рублей
Сибирь 10.01.2020 14:33
Женщина избила врачей скорой помощи за плохое поведение
Сибирь 10.01.2020 14:05
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
7039
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
5023
НЛО засняли в Новокузнецке
4328
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4209
Обсуждение (9)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
Опубликовано видео возможного поражения лайнера в Иране
•
Компании станут штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ
•
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Глава Приангарья попросил об усилении охраны на «Усольехимпроме»
•
Облаву на снюсы устроили в Сибири
•
«ИрАэро» потребовал от производителя SSJ 100 возместить 2 млрд рублей
•
Женщина избила врачей скорой помощи за плохое поведение
•
Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае
•
Комфортная погода ожидается в Новосибирске в выходные
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
102
Путин запустил «Турецкий поток»
59
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Россия бросит вызов морским державам
38
Топ комментариев

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом

Evgenex

Что-то недоразвили ситуацию...... а этот комплекс «Тор — М1» был доставлен в Иран спецрейсом прямо из...

-Керя-

Сколько актрисе отстегнут расскажут..