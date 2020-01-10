Опубликовано видео возможного поражения лайнера в Иране

Газета The New York Times опубликовала видео, на котором якобы зафиксирован момент поражения иранской ракетой украинского пассажирского самолета Boeing у Тегерана.

На кадрах можно увидеть лишь короткую вспышку, удаляющуюся горящую точку, а также слышен звук взрыва, который доносится через несколько секунд.

Анализ видео подтвердил, что оно было снято недалеко от траектории полета самолета, вылетевшего из аэропорта Тегерана, приводит НТВ материал NYT. «На видео запечатлена вспышка после попадания ракеты в самолет, но лайнер не взорвался и продолжал лететь в течение нескольких минут, повернув обратно к аэропорту», — пишет издание.



Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9 — The New York Times (@nytimes) 9 января 2020 г.

Ранее о том, что самолет могла случайно сбить иранская ракета, заявил премьер-министр Канады Джастина Трюдо. По его словам, Оттава располагает данными, которые подтверждают эту версию.

Спецслужбы США также заявили, что причиной крушения украинского лайнера в Иране могло стать попадание ракеты класса «земля — воздух». По данным разведки, иранские силы ПВО якобы приняли пассажирский Boeing за американский военный самолет и открыли по нему огонь. Об этом на специальном брифинге заявил Дональд Трамп, добавив, что Вашингтон располагает доказательствами этой версии.

Власти Ирана обнародовали предварительные итоги расследования и заявили, что возгорание двигателя самолета произошло из-за технической неисправности. Сразу после заявлений Трюдо иранский МИД попросил Канаду поделиться информацией. Правительство исламской республики также обратилось к компании Boeing с просьбой отправить своего специалиста для расследования катастрофы.