Женщина в Бурятии избила врачей скорой помощи за плохое поведение

Жительница Улан-Удэ вызвала бригаду скорой помощи для своего мужа, а когда медики прибыли, ей показалось, что они плохо себя ведут. Дама решила проучить их ударами в лицо и в живот, сообщила пресс-служба Росгвардии Бурятии.

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Жительница Октябрьского района Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого была травма лица. Однако когда врачи прибыли на вызов, женщине не понравилось их поведение.

Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую — в живот. Не ожидавшая нападения фельдшер, тем не менее, не растерялась и нажала переносную кнопку тревожной сигнализации.

Через несколько минут на место прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны и 52-летнюю улан-удэнку увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свое поведение женщина объяснила просто: ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене.