Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 аварийно сел в 206 километрах северо-восточнее Хатанги в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

Вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги Таймырского муниципального района. По предварительный информации, пострадавших и погибших нет. На борту находилось 17 человек, в том числе три члена экипажа. По данным источника «Интерфакса», причиной посадки стал отказ двигателя.

На место происшествия вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и экипажа. На борту находятся спасатели, медики.