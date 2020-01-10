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Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Вертолет Ми-8 аварийно сел в 206 километрах северо-восточнее Хатанги в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

Вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги Таймырского муниципального района. По предварительный информации, пострадавших и погибших нет. На борту находилось 17 человек, в том числе три члена экипажа. По данным источника «Интерфакса», причиной посадки стал отказ двигателя.

На место происшествия вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и экипажа. На борту находятся спасатели, медики.

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