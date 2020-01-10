Компании станут штрафовать за превышение стоимости услуг ЖКХ

Российское правительство внесет на рассмотрение Госдумы поправки в законодательство, позволяющее штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ

Поправки подготовит Минстрой, затем ведомство представит их в кабмин уже в марте этого года, а в сентябре в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства он будет внесен в Госдуму. В настоящее время отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающие организаций в Кодексе не установлено.

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«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании», — приводят «Известия» слова главы профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал инициативу кабмина нужной и актуальной. «Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счет граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано», — заявил парламентарий.