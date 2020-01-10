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Конгресс ограничил право Трампа на применение военной силы

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет «вооруженное нападение на Соединенные Штаты», передает ТАСС со ссылкой на сообщение Конгресса.

Автором документа выступила член Палаты представителей Элисса Слоткин (демократ, от штата Мичиган). Во время работы в ЦРУ она несколько раз посещала Ирак. 

В среду для законодателей обеих палат Конгресса закрытые брифинги по ситуации вокруг Ирана провели министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майкл Помпео, директор ЦРУ Джина Хэспел и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. В основном демократы и некоторые республиканцы остались недовольны полученной информацией и выразили глубокую обеспокоенность в связи с политикой Трампа.

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«У членов Конгресса есть серьезные опасения относительно решения администрации [США] начать военные действия против Ирана и отсутствия стратегии продвижения вперед», — отметила спикер находящейся под контролем демократов Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния). Она добавила, что «во время брифинга представителями администрации эти опасения учтены не были».

По словам спикера, Палата представителей рассматривает возможность принятия законопроекта, который заблокирует финансирование из бюджета США военных действий на территории Ирана и против исламской республики без соответствующего одобрения законодателей.

Еще одна инициатива призвана отменить предоставленное американскому президенту в 2002 году Конгрессом разрешение на использование военной силы против террористов в Ираке. Администрация США опиралась на данное разрешение при проведении операции против иранского генерала Касема Сулеймани. Эти инициативы поддерживает прогрессивное крыло Демократической партии.

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