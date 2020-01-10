Умерено морозная погода сохранится в Восточной Сибири

Умерено морозная погода без осадков сохранится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на выходных. Днем в большинстве районов температура сохранится в пределах -15 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю сохранится умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -31… -36, местами -22… -27 градусов. Днем -14… -19, местами -20… -25 градусов.

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По Бурятии преимущественно без осадков, ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -27… -32, местами -32… -37 градусов, а по Прибайкалью и южным районам -19… -24 градуса. Днем -16… -21, по северным и центральным районам -22… -27 градусов.

В Иркутской области без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -21… -26, при прояснении -31… -36, в горах Восточного Саяна при облачности до -16 градусов. Днем -11… -16, в пониженных формах рельефа -21… -26 градусов.