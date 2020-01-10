Дети в Бурятии отравились каплями от насморка

Бесконтрольное самолечение каплями от насморка привело к госпитализации 10 детей в Бурятии, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

Омбудсмен в 2019 году взяла на контроль ситуацию с отравлением детей лекарственным препаратом «Нафтизин». Об этом в социальных сетях рассказали родителей малышей.

По официальным данным, в течение 2019 года в больницу попало 10 детей с признаками отравления назальными каплями, такими как: «Нафтизин» — шесть случаев, «Назол» — два случая, «Риностоп» — один случай, «Ринонорм» — один случай.

Медики выяснили, что родители лечили детей назальными каплями без назначения лечащего врача и без соблюдения рекомендуемой дозировки препарата для детей. Все выявленные побочные действия у детей описаны в инструкциях по применению.

Омбудсмен рекомендовала министерству здравоохранения Бурятии и Росздравнадзору провести разъяснительную работу среди населения о последствиях бесконтрольного применения детьми деконгестивных (сосудосуживающих) средств.