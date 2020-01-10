Вымерла крупнейшая в мире пресноводная рыба

Ученые заявили о полном исчезновении китайских веслоносов — крупнейших пресноводных рыб современности, достигавших семи метров в длину и полутонны веса

Вид Psephurus gladius обитал в реке Янцзы, однако вымер «из-за чрезмерного вылова и фрагментации среды обитания». Поскольку нет ни одной особи, содержащейся в неволе, и не сохранилось живых тканей, чтобы восстановить вид, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги, — сообщает РИА Новости со ссылкой LiveScience.

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В 1989 году веслоносов включили в список животных Китая, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. Последний раз живую особь видели в 2003 году. С 2017 года ученые исследовали местные реки и водоемы, а также рыбные рынки, чтобы найти подтверждение существованию этих животных. Исследователи расставили сети, куда попали 332 вида, но среди них не оказалось Psephurus gladius.

Китайские веслоносы, или псефурфы, могли достигать семи метров в длину. По некоторой информации, особо крупные экземпляры весили около полутонны. В 70-е годы XX века количество веслоносов сильно уменьшилось из-за рыболовецкой деятельности. Впоследствии популяция сократилась еще сильнее из-за загрязнения воды и строительства плотин.