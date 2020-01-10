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Авто, где застрелили рэпера Тупака, выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © Celebrity Cars Las Vegas
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Автомобиль BMW, в котором был застрелен знаменитый рэпер Тупак Шакур, выставлен на продажу, за него просят 1,3 миллиона фунтов стерлингов (104 миллиона рублей).

BMW седьмой серии 1996 года выпуска тщательно восстановлен, но в нем оставлены пулевые отверстия, пишет Mirror. Автомобиль оснащен оригинальным 5,4-литровым двигателем, пятиступенчатой автоматической коробкой передач, у него черный кожаный салон.

После убийства Тупака автомобиль уже продавался на аукционе и побывал у нескольких коллекционеров.

Тупак Шакур — один из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории, он был застрелен в 1996 году, когда ехал с боксерского поединка в ночной клуб. Официально его убийцы не были найдены. В 2018 году бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис заявил, что убийцей Шакура был его племянник Орландо Андерсон.

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