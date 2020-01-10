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Пользователи Wink получат уникальные киноновинки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Премьеры мирового кинематографа смогут посмотреть только зрители видеосервиса Wink, в обычных кинотеатрах картины не будут выходить в прокат, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

В сервисе Wink состоятся премьеры боевика «Последний бросок», лирической драмы «Матиас и Максим» и трех легких комедий — «Выпьем за любовь», «Корпоративные животные» и «Нянька на рождество». Также бонусом к киноновинкам на неделю раньше в онлайн-кинотеатра стартует премьера сериала «Пианино».

О чем фильмы?

Немецкая комедия «Выпьем за любовь» рассказывает о семейном ужине, на котором один из главных героев сообщает шокирующую новость: он планирует назвать своего новорожденного сына Адольф. После этого обычный разговор за ужином превращается в настоящий скандал и словесную перепалку.

Комедия «Нянька на Рождество» —смешное приключение мелкого воришки Дениса, который случайно оказался сиделкой у богатого бизнесмена, прикованного к инвалидному креслу. Денис решает подыграть и не рассказывает, кто он на самом деле — тут и начинается увлекательная игра между воришкой и бизнесменом.

Голливудская комедия «Корпоративные животные» с Деми Мур в главной роли повествует о сотрудниках крупной компании, попавших в опасную ситуацию прямо на корпоративе. Теперь пришло время узнать истинное лицо друг друга и научиться настоящей командной работе.

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Американский боевик «Последний бросок» с участием российских звезд Гоши Куценко и Равшаны Курковой основан на реальной истории, которая произошла в Албании. По сюжету, в небольшом албанском городе бандиты производят и распространяют наркотики по всей Европе, в преступной схеме замешаны полиция, чиновники и бизнес. Ситуация вышла из-под контроля, и элитный отряд полицейских решает прекратить беспредел.

Драма «Матиас и Максим» — это работа именитого канадского режиссера Ксавье Долана, в которой он обращается к остросоциальным темам взросления, сложных отношений с родителями, собственного восприятия и суровой реальности окружающего мира. Матиас и Максим — близкие друзья с детства, они устраивают вечеринки, беспечно проводят время, пока внезапно не оказываются в главных ролях одной короткометражки, которая кардинально меняет их жизни.

Сериал «Пианино» официально стартует на телеканале Fox с 15 января. По сюжету, главный герой Лаки узнает, что его мама смертельно больна и отправляется в длительную поездку из одного конца Австралии в другой, чтобы с ней попрощаться. С собой в дорогу он берет только пианино. По пути он встречает незнакомку Мег, путешествие с которой превращается в невероятное приключение.

Ростелеком #Кинематограф
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Топ комментариев

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

ivan-chumakov

Рост 1,5 инфляция 5% ммм... ну вот вот уже почти с колен встали...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом