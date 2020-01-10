Пользователи Wink получат уникальные киноновинки

В сервисе Wink состоятся премьеры боевика «Последний бросок»,
лирической драмы «Матиас и Максим» и трех легких комедий — «Выпьем за любовь»,
«Корпоративные животные» и «Нянька на рождество». Также бонусом к киноновинкам
на неделю раньше в онлайн-кинотеатра стартует премьера сериала «Пианино».
О чем фильмы?
Немецкая комедия «Выпьем за любовь» рассказывает о семейном
ужине, на котором один из главных героев сообщает шокирующую новость: он
планирует назвать своего новорожденного сына Адольф. После этого обычный
разговор за ужином превращается в настоящий скандал и словесную перепалку.
Комедия «Нянька на Рождество» —смешное приключение мелкого
воришки Дениса, который случайно оказался сиделкой у богатого бизнесмена,
прикованного к инвалидному креслу. Денис решает подыграть и не рассказывает,
кто он на самом деле — тут и начинается увлекательная игра между воришкой и
бизнесменом.
Голливудская комедия «Корпоративные животные» с Деми Мур в
главной роли повествует о сотрудниках крупной компании, попавших в опасную
ситуацию прямо на корпоративе. Теперь пришло время узнать истинное лицо друг
друга и научиться настоящей командной работе.
Американский боевик «Последний бросок» с участием российских
звезд Гоши Куценко и Равшаны Курковой основан на реальной истории, которая
произошла в Албании. По сюжету, в небольшом албанском городе бандиты производят
и распространяют наркотики по всей Европе, в преступной схеме замешаны полиция,
чиновники и бизнес. Ситуация вышла из-под контроля, и элитный отряд полицейских
решает прекратить беспредел.
Драма «Матиас и Максим» — это работа именитого канадского
режиссера Ксавье Долана, в которой он обращается к остросоциальным темам
взросления, сложных отношений с родителями, собственного восприятия и суровой
реальности окружающего мира. Матиас и Максим — близкие друзья с детства, они
устраивают вечеринки, беспечно проводят время, пока внезапно не оказываются в
главных ролях одной короткометражки, которая кардинально меняет их жизни.
Сериал «Пианино» официально стартует на телеканале Fox с 15
января. По сюжету, главный герой Лаки узнает, что его мама смертельно больна и
отправляется в длительную поездку из одного конца Австралии в другой, чтобы с
ней попрощаться. С собой в дорогу он берет только пианино. По пути он встречает
незнакомку Мег, путешествие с которой превращается в невероятное приключение.