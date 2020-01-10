НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК проверят врачей Алтая после смерти женщины перед Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи Алтайского края проверят медиков, после обращения к которым умерла женщина с болью в ноге, сообщается на сайте регионального СУ СК.

Трагедия произошла в декабре прошлого года в семье жителей Новоалтайска. О ней муж женщины рассказал в социальных сетях. У его супруги очень сильно заболела нога, медики «скорой помощи» поставили ей обезболивающее и даже не предложили госпитализацию, приехавшая через несколько часов бригада врачей провела аналогичные процедуры.

Через день, 28 декабря, ее доставили в городскую больницу, и там очень быстро она умерла. Как написал мужчина, причиной стал оторвавшийся тромб. До этого врачи говорили о хондрозе и защемлении нерва. После рассказа в интернете происшедшим заинтересовались правоохранители.

Сейчас следователи устанавливают причинно-следственные связи произошедшего, они назначили необходимые экспертизы.

Еще по теме
Американская разведка узнала о попадании ракеты в Boeing в Иране
Мертвец несколько дней просидел за праздничным столом
Киев назвал попадание ракеты среди версий гибели Boeing в Иране
Опубликованы первые итоги расследования гибели Boeing в Иране
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
•
Американская разведка узнала о попадании ракеты в Boeing в Иране
•
Россия бросит вызов морским державам
•
Новый штраф введут для автомобилистов
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Следователи назвали имя издевавшегося над Шамсутдиновым военного
Сибирь 10.01.2020 10:52
Информация об открытии IKEA в Кузбассе оказалась фейком
Сибирь 10.01.2020 10:32
СК проверят врачей Алтая после смерти женщины перед Новым годом
Сибирь 10.01.2020 09:59
Волейбольный центр в Новосибирске прошел повторную экспертизу
Сибирь 10.01.2020 09:52
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
6894
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
4945
НЛО засняли в Новокузнецке
4154
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4139
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
•
Американская разведка узнала о попадании ракеты в Boeing в Иране
•
Россия бросит вызов морским державам
•
Новый штраф введут для автомобилистов
Подробности
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
•
На детство и старость: как меняются социальные пособия
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Следователи назвали имя издевавшегося над Шамсутдиновым военного
•
Информация об открытии IKEA в Кузбассе оказалась фейком
•
СК проверят врачей Алтая после смерти женщины перед Новым годом
•
Волейбольный центр в Новосибирске прошел повторную экспертизу
•
Тело убитой малышки нашли на мусоросортировочном заводе Красноярска
•
Россияне увидят первое лунное затмение года
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
101
Путин запустил «Турецкий поток»
56
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Жириновский раздал деньги на Красной площади «холопам»
34
Топ комментариев

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

ivan-chumakov

Рост 1,5 инфляция 5% ммм... ну вот вот уже почти с колен встали...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом