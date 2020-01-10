СК проверят врачей Алтая после смерти женщины перед Новым годом

Следователи Алтайского края проверят медиков, после обращения к которым умерла женщина с болью в ноге, сообщается на сайте регионального СУ СК.

Трагедия произошла в декабре прошлого года в семье жителей Новоалтайска. О ней муж женщины рассказал в социальных сетях. У его супруги очень сильно заболела нога, медики «скорой помощи» поставили ей обезболивающее и даже не предложили госпитализацию, приехавшая через несколько часов бригада врачей провела аналогичные процедуры.

Через день, 28 декабря, ее доставили в городскую больницу, и там очень быстро она умерла. Как написал мужчина, причиной стал оторвавшийся тромб. До этого врачи говорили о хондрозе и защемлении нерва. После рассказа в интернете происшедшим заинтересовались правоохранители.

Сейчас следователи устанавливают причинно-следственные связи произошедшего, они назначили необходимые экспертизы.