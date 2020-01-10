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Американская разведка узнала о попадании ракеты в Boeing в Иране

Источник:
РБК
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Фото: LLBG Spotter / CC BY-SA 2.0

Разведслужбы США засекли пуски зенитных ракет незадолго до крушения Boeing в Иране, на борту которого были 176 человек. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» стало причиной крушения самолета.

Представитель Пентагона и сотрудники американской и иракской разведок сообщили, что самолет был поражен зенитной ракетной системой. Лайнер упал вскоре после того, как Иран нанес удар по американским базам в Ираке и система ПВО страны в этот момент готовилась отразить возможный ответный удар американских ВВС. Три источника в американской администрации заявили, что самолет мог быть сбит системой «Тор — М1», сообщает РБК со ссылкой Newsweek.

Корреспондент CBS Крис Ван Клив в своем сообщил со ссылкой на собственные источники, что «власти США уверены, что украинский борт был сбит Ираном». По словам его собеседников, американская разведка засекла сигнал работающего радара в этом районе. Со спутника, в свою очередь, американская разведка засекла две вспышки, которые предположительно были следами запуска ракет комплекса «Тор — М1».

«У нас есть разведданные от многих источников, в том числе от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух"», — сказал Трюдо. Произошедшее накануне он назвал трагедией и подчеркнул, что в данном случае важно провести тщательное расследование.

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В Иране опровергают возможность того, что причиной крушения могла стать ракета. Представитель организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что эта версия исключена, поскольку летчики пытались вернуть машину в аэропорт после возникновения неполадок. Он подчеркнул, что военные координируют свои действия с гражданской авиацией, что исключает возможность случайного уничтожения самолета ракетой.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Катастрофа произошла после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, которыми пользовались американцы.

Большинство пассажиров разбившегося борта (82 человека) — граждане Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, а также Афганистана, Германии и Великобритании. Также в катастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа.

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nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

ivan-chumakov

Рост 1,5 инфляция 5% ммм... ну вот вот уже почти с колен встали...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом