Волейбольный центр в Новосибирске прошел повторную экспертизу

Омский филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию по строительству волейбольного центра в Новосибирске после изменения проекта, сообщается на сайте организации.

После проведения первичной государственной экспертизы в конце 2014 года было начато строительство волейбольного центра на пересечении улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали. Но затем в проектную документацию были внесены изменения, и документация была представлена на государственную экспертизу повторно. Эксперты выдали положительное заключение.

Корректировка проект обошлась властям в 8 миллионов рублей. Согласно контракту, проектировщик добавил автоматическую систему раздвижных трибун, ресторан и кафе для питания сотрудников и спортсменов на первом этаже. Также была увеличена площадь тренажерного зала до 200 квадратных метров, организовать хамам вместо сауны в одной раздевалке.

Крупнейший за Уралом волейбольный центр введут в эксплуатацию в Новосибирске в мае 2020 года, сообщали ранее власти. Региональный волейбольный центр состоит из двух сблокированных зданий: основного трёхэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала.

Внутри не только два игровых поля с искусственным покрытием, а еще два тренажёрных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей. Общее количество зрительских мест на главной и тренировочной спортивных аренах — 5,5 тысячи человек.