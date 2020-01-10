Тело убитой малышки нашли на мусоросортировочном заводе Красноярска

Следователи попросили очевидцев найти мать новорожденной девочки, тело которой с криминальными травмами обнаружили на территории мусоросортировочного завода в Красноярском крае, сообщает СУ СК РФ по региону.

Тело новорожденной девочки с криминальными травмами нашли 30 декабря на территории мусоросортировочного завода ООО «РостТех» в Красноярском крае. По предварительному заключению судмедэкспертизы, ребенку нанесли травмы при жизни. Возбуждено дело по статье 106 УК РФ (убийство новорожденного).

«Просьба ко всем, кто обладает информацией о девушках и женщинах, находившихся в состоянии беременности в 2019 году с датой примерных родов, выпадающей на декабрь 2019 года или январь 2020 года, о результатах родов и судьбе ребенка которых ничего не известно, обратится с данной информацией к следователю следственного комитета», — говорится в сообщении.

В начале января тело новорожденной девочки обнаружили во дворе одного из домов в Новокузнецке. В декабре в Гусиноозерске в Республике Бурятии было найдено тело новорожденного мальчика, которое таскали бездомные собаки.