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Тело убитой малышки нашли на мусоросортировочном заводе Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи попросили очевидцев найти мать новорожденной девочки, тело которой с криминальными травмами обнаружили на территории мусоросортировочного завода в Красноярском крае, сообщает СУ СК РФ по региону.

Тело новорожденной девочки с криминальными травмами нашли 30 декабря на территории мусоросортировочного завода ООО «РостТех» в Красноярском крае. По предварительному заключению судмедэкспертизы, ребенку нанесли травмы при жизни. Возбуждено дело по статье 106 УК РФ (убийство новорожденного).

«Просьба ко всем, кто обладает информацией о девушках и женщинах, находившихся в состоянии беременности в 2019 году с датой примерных родов, выпадающей на декабрь 2019 года или январь 2020 года, о результатах родов и судьбе ребенка которых ничего не известно, обратится с данной информацией к следователю следственного комитета», — говорится в сообщении.

В начале января тело новорожденной девочки обнаружили во дворе одного из домов в Новокузнецке. В декабре в Гусиноозерске в Республике Бурятии было найдено тело новорожденного мальчика, которое таскали бездомные собаки.

Красноярск #Криминал
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nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

ivan-chumakov

Рост 1,5 инфляция 5% ммм... ну вот вот уже почти с колен встали...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом