«Пробуждение Галакронда» завершит год Дракона в Hearthstone

Blizzard Entertainment на официальном сайте анонсировала новое приключение «Пробуждение Галакронда» для Hearthstone.





«Пробуждение Галакронда» — заключительная часть приключения, которое игроки могли пройти в течении всего года, состоять оно будет из четырех глав (по главе в неделю) и стартует 21 января. Каждая глава будет содержать по три сражения, а в общей сложности разработчики обещают сражения с 24 уникальными боссами. В каждом бою игрокам предоставят специальную колоду.





Из нововведений стоит отметить, что теперь после прохождения глав игроки могут собрать свою колоду для повторного их прохождения в героическом режиме. В награду за прохождения подобного испытания игроки могут получить две уникальные рубашки для карт - одну за Лигу Зла, вторую за Исследователей.



