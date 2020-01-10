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«Пробуждение Галакронда» завершит год Дракона в Hearthstone

Источник:
Sibnet.ru
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Blizzard Entertainment на официальном сайте анонсировала новое приключение «Пробуждение Галакронда» для Hearthstone.

«Пробуждение Галакронда» — заключительная часть приключения, которое игроки могли пройти в течении всего года, состоять оно будет из четырех глав (по главе в неделю) и стартует 21 января. Каждая глава будет содержать по три сражения, а в общей сложности разработчики обещают сражения с 24 уникальными боссами. В каждом бою игрокам предоставят специальную колоду.

Из нововведений стоит отметить, что теперь после прохождения глав игроки могут собрать свою колоду для повторного их прохождения в героическом режиме. В награду за прохождения подобного испытания игроки могут получить две уникальные рубашки для карт - одну за Лигу Зла, вторую за Исследователей.

«Пробуждение Галакронда» порадует игроков возвращением коллекционных карт, заполучить которые возможно только в приключении. В общей сложности игроки смогут открыть 35 новых карт – 16 при прохождении за Лигу ЗЛА и 19 за прохождение за Лигу Исследователей.
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Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Danilon

Жирик проспался. Ну такие себе отмазки. Не очень. Хоть бы придумал что-то весёлое. Хотя ЭТОМУ народу...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом