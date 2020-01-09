Россия бросит вызов морским державам

Россия должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если
не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В
ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из
ведущих морских держав», — сказал президент.
Путин напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. В частности, вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике.
«Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники», — подчеркнул глава государства, напомнив, что недавно было решено укрепить стратегические ядерные силы морского базирования.