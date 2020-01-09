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Нашелся выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Победительницей новогодней лотереи «Русское лото», в которой разыгрывался специальный приз в миллиард рублей, оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, сообщается на сайте «Столото».

Розыгрыш лотереи с рекордным призом состоялся 1 января, однако обладательница счастливого билета вышла на связь только 9 января, отмечается в сообщении. Женщина приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» вместе с супругом и дочерью.

«Счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, ей подарила дочь на день рождения», — говорится в сообщении. Бартош уточнила, что день рождения у нее 31 декабря, билет «Русского лото» она сама попросила в подарок.

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«Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца», — рассказала победительница.

Сумму выигрыша победительница узнала только 3 января, когда ее дочь проверила результаты лотереи. Женщина заверила, что после получения миллиарда ее жизнь никак не изменится, она намерена развивать свой бизнес вместе с мужем.

Крупные выигрыши выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. На зачисление денег у компании есть шесть месяцев, при этом победителю предстоит выплатить 13% от суммы в качестве подоходного налога.

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