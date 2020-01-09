Новый штраф введут для автомобилистов

Новый штраф введут для российских автомобилистов, его выпишут нарушителям, проехавшим без оплаты по платной дороге.

Предложенные правительством поправки в КоАП предусматривают штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам», пишет «Коммерсантъ». Документ сейчас находится на рассмотрении Госдумы.



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Предполагается, что владельцы легковых автомобилей за данное нарушение будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — на 5,5 тысячи рублей. Постановления начнет выносить Ространснадзор с помощью автоматических камер.

При этом взыскание аннулируют, если нарушитель в течение 60 дней погасит задолженность перед собственником платной трассы. Новые штрафы объясняют внедрением на платных дорогах системы свободного потока.

При такой системе деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Это решение позволит сэкономить на строительстве и содержании пунктов взимания платы со шлагбаумами.