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Смартфон iPhone рекордно подешевел

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © K?rlis Dambr?ns

Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 на российском рынке рекордно снизилась, младшую модель сейчас можно купить в среднем за 23 тысячи рублей.

Эксперты портала Hi-Tech Mail.ru подсчитали, что за три года цена аппарата снизилась примерно в три раза. Гаджет был представлен в 2016 году, тогда его стартовая цена на российском рынке составила 57 тысяч рублей.

При этом старшие модели iPhone 7 также подешевели — например, аппарат, в котором установлено 128 гигабайт памяти, можно купить за сумму порядка 29 тысяч рублей. Более современная модель iPhone 8 обойдется покупателю в 31 тысячу рублей.

iPhone 7 имеет 4,7-дюймовый дисплей, чип Apple A10, одинарную камеру, защиту от влаги, работ он под управлением iOS 10. По итогам первой половины 2017 года гаджет признали самым продаваемым смартфоном в мире.

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