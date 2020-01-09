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Омская школьница убила мать молотком за день до Нового года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Омская школьница вместе со своим другом убила мать за день до Нового года, поссорившись с женщиной. Убивали подростки с особой жестокостью — орудуя молотком и ножом, сообщило региональное СУ СКР.

Накануне Нового года бригада скорой помощи доставила в больницу 43-летнюю женщину с множественными ранами. Спасти ее не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Следователи выяснили, что к преступлению причастны 15-летняя дочь погибшей и ее 18-летний друг: в ночь с 30 на 31 декабря между женщиной, ее дочерью и юношей произошел конфликт.

Молодой человек схватил нож и несколько раз ударил женщину, а дочь в это время била мать молотком и ножом по голове и телу. Позже потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась.

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на проверку показаний обвиняемых и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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