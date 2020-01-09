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Киев назвал попадание ракеты среди версий гибели Boeing в Иране

Источник:
РИА Новости
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Фото: Hossein Mersadi / CC BY 4.0

Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — цитирует РИА Новости Данилова.

По его словам, Данилова представители Украины согласовывают с иранскими властями выезд на место авиакатастрофы, где намерены искать обломки ракеты. Секретарь СНБО также заявил, что Киев надеется на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.

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Данилов добавил, что в состав украинской комиссии вошли специалисты, которые расследуют крушение Boeing в Донбассе. Он отметил, что при изучении причин падения самолета в Тегеране будут использоваться наработки по расследованию катастрофы с МН17.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился ночь в среду, 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В ранее опубликованном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. Как отметили в ведомстве, траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта. При этом пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в канадских службах безопасности сообщило, что есть свидетельства, указывающие «на перегрев одного из двигателей».

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