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Женщина погибла за рулем Honda в жестком ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Женщина погибла за рулем Honda при столкновении с автомобилем Volkswagen на встречной полосе, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг в 15.35 по новосибирскому времени (11.35 мск) 62-летняя женщина на автомобиле Honda двигалась по Мочищинскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону Краснояровского шоссе. Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen.

«В результате столкновения женщина-водитель получила травмы несовместимые с жизнью. Также в ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля Honda и два пассажира автомобиля Volkswagen, которые были доставлены в больницу для уточнения травм», — говорится в сообщении.

Новосибирск #ДТП
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