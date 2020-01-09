Женщина погибла за рулем Honda в жестком ДТП в Новосибирске

Женщина погибла за рулем Honda при столкновении с автомобилем Volkswagen на встречной полосе, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг в 15.35 по новосибирскому времени (11.35 мск) 62-летняя женщина на автомобиле Honda двигалась по Мочищинскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону Краснояровского шоссе. Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen.

«В результате столкновения женщина-водитель получила травмы несовместимые с жизнью. Также в ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля Honda и два пассажира автомобиля Volkswagen, которые были доставлены в больницу для уточнения травм», — говорится в сообщении.