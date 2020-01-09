Опровергнут главный миф о причинах ожирения

Развитие ожирения зависит от образа жизни человека, генетическая предрасположенность практически не влияет на массу тела, выяснили американские ученые.
Специалисты Мичиганского университета следили за изменением
индекса массы тела у многочисленной группы американцев на протяжении 25 лет. Ученые
отслеживали причины возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом эксперты использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК в течение указанного срока, пишет JAMA Cardiology.
Оказалось, что факторы окружающей среды, включая социальные, определяют риск появления ожирения на 80%, а генетика — только на 13,6%. По словам авторов работы, исключение составляют только люди с редкими наследственными причинами болезни.