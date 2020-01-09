Фотошпионы засняли внедорожник Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant, входящий в линейку авто представительского класса, впервые сфотографировали, машина в камуфляже ехала на трейлере.

Внедорожник Aurus Komendant впервые заметили где-то в северной Скандинавии, снимки опубликовало издание Motor1.

Is there room for yet another luxury SUV? Russia seems to think so by developing the new Aurus Komendant we just spotted. https://t.co/BFBwxeYz83 — Motor1 (@Motor1com) January 8, 2020

Komendant входит в семейство автомобилей Aurus, которые созданы на единой модульной платформе, разработанной НАМИ. Предполагается, что авто оснастят 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил и девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ.

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Внедорожник начнет сходить с него в 2022 году.