Опубликованы первые итоги расследования гибели Boeing в Иране

Разбившийся в Тегеране украинский Boeing 737загорелся еще до столкновения с землей, говорится в первоначальном отчете Организации гражданской авиации Ирана.

«Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», — приводит ТАСС заявление Организации гражданской авиации Ирана. В отчете также отмечается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

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Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт, отмечается в первоначальном расследовании. «Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся», — говорится в отчете. Также отмечается, что «в момент крушения самолет возвращался в аэропорт».

Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета «не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета».