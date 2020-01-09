Сноубордисты в Чите сорвались с подъемника

Два сноубордиста упали с подъемника на горнолыжном склоне «Высокогорье» в Чите, находившегося на четырехметровой высоте, один после падения попал в реанимацию. Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего, сообщило СУ СК России по Забайкальскому краю.

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«Замотался трос и они упали. Они были на бордах, там крепления другие. Если бы на лыжах, может быть удалось бы отскочить. Мой родственник госпитализирован в городскую больницу, сейчас он находится в реанимации. Второй пострадавший лежит в клинической больнице, у него перелом позвоночника», — цитирует Чита.ру родственника одного из потерпевших.

По данному факту следственным комитетом проводится проверка. В ближайшее время следователи проведут комплекс мероприятий по проверке случившегося.

Запланировано проведение осмотра места происшествия, истребование и изучение технической документации на подъемник, а также других документов. Будет опрошено руководство спортивного комплекса, а также пострадавшие мужчины, медицинские работники.