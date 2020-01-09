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«Яндекс» задумался о запуске виртуального сотового оператора

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Яндекс» для построения экосистемы может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO), который будет работать на базе сети Tele2.

«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора. Помимо связи предложение может включать доступ к другим сервисам компании, включая музыку и кино. Проект не будет прибыльным, но важен для построения экосистемы, считают эксперты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

По словам одного из источников, MVNO «Яндекса» будет работать на сети Tele2. Другой собеседник утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, но абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными еще идут переговоры.

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Тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», абоненты могут получить безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании, уточняет один из источников. По его словам, для дистрибуции рассматривается модель доставки сим-карт курьерами, в том числе через «Яндекс.Лавку». В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли.

«Яндекс» не первая крупная интернет-компания, которая запускает своего оператора. В июле 2017 года оператора VK Mobile на сети «МегаФона» запустила социальная сеть «ВКонтакте». Но уже в марте 2018 года «МегаФон» объявил о закрытии проекта. Как отдельный бренд он не оправдал надежд, признали в компании.

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