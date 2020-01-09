Женщина в Омске погибла после двух ДТП подряд

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Женщина пострадала в ДТП в Омске, когда ее доставляли в больницу на машине скорой помощи, случилось новое ДТП, в котором она погибла, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
После первой аварии женщина получила серьезные травмы, на «скорой»
ее повели в медучреждение. Но скорая помощь тоже попала в аварию — она
столкнулась с легковым авто.
«Пациентка находилась в коме, на ИВЛ (искусственной
вентиляции легких) и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП», —
говорится в сообщении.
Разница между двумя ДТП, после которых женщина скончалась,
составила всего 48 минут. Также в ДТП пострадала медбригада из врача и двух
фельдшеров, их тоже направили в больницу. Одного из фельдшеров
госпитализировали в нейрохирургическое отделение, двое других пострадавших отделались
амбулаторным лечением.
После первой аварии женщина получила серьезные травмы, на «скорой»
ее повели в медучреждение. Но скорая помощь тоже попала в аварию — она
столкнулась с легковым авто.
«Пациентка находилась в коме, на ИВЛ (искусственной
вентиляции легких) и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП», —
говорится в сообщении.
Разница между двумя ДТП, после которых женщина скончалась,
составила всего 48 минут. Также в ДТП пострадала медбригада из врача и двух
фельдшеров, их тоже направили в больницу. Одного из фельдшеров
госпитализировали в нейрохирургическое отделение, двое других пострадавших отделались
амбулаторным лечением.