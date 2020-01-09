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Россия самостоятельно достроит «Северный поток-2»

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Северный поток-2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет — Россия способна самостоятельно достроить газопровод, считают эксперты.

Под давлением санкций США о приостановке работ многолетний подрядчик «Газпрома» — компания Allseas объявила 21 декабря. К этому моменту по дну Балтийского моря было уложено около 2,3 тысячи километров газопровода из примерно 2,46 тысячи километров, сказали «Известиям» в пресс-службе компании-оператора Nord Stream-2.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов полагает, что российское судно «Академик Черский» соответствует технологиям, необходимым для работы в водах Дании, и сможет достроить тот небольшой участок, который остался по проекту «Северного потока-2».

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Единственным минусом является то, что отечественные трубоукладчики более уязвимы в сложной штормовой обстановке и потому менее эффективны, чем швейцарские, заметил «Известиям» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Пока мы исходим из того, что надо находить компромисс с европейцами. Возможно, подрядчики вернутся, есть режимный месяц, пока Allseas ждет от американцев разъяснений», — отметил Пасечник.

В любом случае ничего фатального в нынешней ситуации нет, уверены эксперты. Хотя сдвига сроков реализации проекта уже не избежать. Как минимум по той причине, что сейчас «спасительное» судно находится в дальневосточном порту Находка и путь до Балтики займет примерно от полутора до двух месяцев. Вместе с тем задержка проекта по срокам не принесет серьезных последствий.

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