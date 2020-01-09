Шамсутдинов в письме из СИЗО попросил прощения у семей погибших

Солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в забайкальской части восемь сослуживцев, написал открытое обращение из СИЗО, в котором попросил прощения у семей погибших. Письмо опубликовал адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев на своей странице в Facebook.

«Я благодарю тех, кто поддерживает меня, и, в первую очередь, моего отца в этой непростой ситуации. Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написал Шамсутдинов.

По его словам, после срочной службы он хотел связать свою дальнейшую жизнь с армией. Но не ожидал, что попадет «в такой ад».

«Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь», — написал Шамсутдинов.

Трагедия произошла 25 октября 2019 года: рядовой Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам и убил восемь человек, тяжело ранил двух. Причиной действий солдата могла стать дедовщина. В декабре было возбуждено дело о неуставных отношениях в воинской части, где Шамсутдинов и еще несколько человек проходят потерпевшими.