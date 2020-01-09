Новосибирские военные начали подготовку к параду 9 мая

Военные начали подготовку к параду 9 мая в Новосибирске в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В юбилейную семьдесят пятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне проведем три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также 71 торжественное прохождение войск в городах на территории округа, в том числе в столицах Таджикистана и Киргизии», — сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В войсках округа началась подготовка к празднованию Дня Победы. Торжественные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих и юнармейцев, более 1 тысячи единиц техники.

В прошлом году впервые жителям и гостям Новосибирска показали новейшие образцы военной техники: комплекс БПЛА «Орлан-10» и бронеавтомобиль «Тайфун-К». По Красному проспекту прошел собранный из оригинальных деталей легендарный танк Т-34.